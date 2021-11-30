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Путин считает, что в центре показателя ESG должен находиться человек

В центре показателя ESG должен находиться человек, РФ следует по этому пути - Путин.

Резидент "Сколково" запустил тепловые карты для анализа посещаемости торговых объектов
Трейд-маркетологам торговых сетей тепловые карты позволяют производить контроль за выкладкой товаров и выявлять "холодные" зоны
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