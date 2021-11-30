Путин потребовал обеспечить безусловную защиту персональных данных при цифровизации

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Цифровая трансформация должна дать серьезный эффект для развития национальной экономики, повышения производительности труда и доходов граждан, при этом необходимо обеспечить защиту персональных данных граждан. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Нужно определить правильную модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных. В целом, если смотреть шире, - прав и свобод граждан", - сказал он.

По словам главы государства, серьезный эффект для развития национальной экономики, повышения производительности труда и доходов граждан должна дать цифровая трансформация - внедрение новых технологий во всех сферах жизни.

"Россия уже является одним из глобальных лидеров по использованию цифровых сервисов и развитию технологий искусственного интеллекта. При этом мы хорошо понимаем, что важно обеспечить сбалансированное развитие цифровых экосистем, определить здесь роль финансовых организаций. Напомню, что такие экосистемы строятся вокруг человека и вокруг его так называемого цифрового профиля", - уточнил Путин.