ФАС настаивает на увеличении объемов реализации нефтепродуктов на бирже

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) настаивает на дальнейшем увеличении норматива по объемам реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. Об этом заявила начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская на форуме "Биржевой товарный рынок 2021", организованном Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ).

"В отношении увеличения реализации на бирже нефтепродуктов, в целом, антимонопольная служба, я бы даже сказала, настаивает на том, что это нужно делать. Более того, данный пункт прописан в национальном плане развития конкуренции до 2025 года. Если говорить, в целом, формальным языком, до 2025 года мы максимально должны увеличить объем реализации нефтепродуктов на биржевых торгах", - сказала она.

Говоря о том, на сколько должен быть увеличен норматив, Цышевская указала на необходимость взвешенного и грамотного анализа этого вопроса со стороны ФАС и Минэнерго. "Мы, например, предлагали увеличить сразу на несколько пунктов. Минэнерго нас иногда поддерживает, иногда не поддерживает. Повышать нужно. Какой шаг сделать в первую очередь, это мы будем решать совместно, в том числе с участниками рынка", - отметила начальник управления.

ФАС также предложила создать рабочую группу между службой, Минэнерго и Ростехнадзором для анализа графиков ремонта нефтеперерабатывающих заводов, добавила Цышевская. По ее словам, это необходимо как для обеспечения безопасности при выводе заводов на ремонт, так и для анализа экономической целесообразности мероприятий. "Важно будет учесть и определить экономическую составляющую при ремонтах НПЗ. Как мы видели на примере этого года, такая проблема [с нехваткой топлива] встает в периоды пикового спроса", - пояснила Цышевская.