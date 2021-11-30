Эксперты: россияне потратили в интернете на "черную пятницу" вдвое больше, чем год назад

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Размер трат российских пользователей в интернете на российских и зарубежных сайтах в "черную пятницу" составил 85,7 млрд рублей, что более чем в 2 раза выше, чем во время прошлогодней акции, говорится в сообщении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"За три дня акции "Черная пятница" (26-28 ноября) россияне оформили заказов (без учета возвратов) в интернете на сумму 85,7 млрд рублей. Рост в 2,16 раза по сравнению с показателями прошлогодней акции", - говорится в сообщении.

Из них 14,8%, или 12,7 млрд рублей из общей суммы, приходится на зарубежные площадки. Топ-5 товарных предпочтений россиян не изменился, однако в рейтинге произошло перераспределение товарных групп. В эту "черную пятницу" по объемам продаж на первом месте оказалась одежда и обувь - по данным аналитиков компании "Атол", на нее приходится 30% от общих трат в интернет-магазинах, а год назад в лидерах была электроника и бытовая техника. Далее следуют товары для дома и дачи, электроника и бытовая техника, продукты питания и товары для детей, отмечается в материале.

Кроме товаров, россияне в этой распродаже активно приобретали и онлайн-услуги, в том числе обучающие курсы, подарочные сертификаты, билеты на концерты и в театры, на спортивные мероприятия и в кинотеатры, подписки на литературные издания и СМИ, а также онлайн-сервисы. Сумма таких покупок во время "черной пятницы", по данным компании "Атол", составила 33,5 млрд рублей, добавляется в сообщении.

"Итоги "черной пятницы" оказались даже выше прогнозных значений, на сегодня это абсолютный рекорд. Сейчас мы можем смело говорить не только об устойчивых привычках россиян приобретать разные товары через онлайн-канал, но и о полном доверии к интернет-торговле и проводимых ею акциях", - приводятся в материале слова президента АКИТ Артема Соколова.

Об ассоциации

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 60% объема рынка интернет-торговли в России. В АКИТ входит 70 интернет-магазинов: Ozon.ru, Wildberries, "Ситилинк", "М.Видео", Avito.ru, Lamoda, "Утконос", "Перекресток", "Яндекс.Маркет", "Сбермаркет", "Детский мир", "Связной", DNS и другие.