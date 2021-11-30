ОАК завершила постройку первого самолета МС-21 с российским композитным крылом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила постройку первого самолета МС-21 с композитным крылом, изготовленным из полимерных композиционных материалов российского производства. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Сейчас самолет находится в летно-испытательном подразделении разработчика самолета - "Корпорации "Иркут". В ближайшее время специалисты подготовят судно к первому полету.

"Использование прочных и легких композитов позволило конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Отмечу, что специалисты "Иркута" в максимально короткие сроки смогли решить задачу импортозамещения и приступить к постройке серийных самолетов с российским крылом. Сборка первого лайнера - большой шаг для ОАК и всего российского авиастроения. Это доказательство зрелости наших авиационных технологий и еще одна победа над санкциями", - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 началось после введения США торговых ограничения в отношении компании "Аэрокомпозит" в сентябре 2018 года, напомнили в Ростехе. Сейчас "Аэрокомпозит" использует сырье, разработанное предприятиями Росатома при участии МГУ.

Крыло устанавливалось на самолет поэтапно: были установлены правая консоль, центроплан и в июле этого года - левая консоль. С того момента шел монтаж систем самолета.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, а первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. Самолет с двигателями PW140 уже проходит сертификационные испытания.