"МойОфис" разработал корпоративную почту

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Компания "МойОфис" разработала корпоративную почту нового поколения Mailion, инвестиции в проект составили 429 млн рублей, из них 298,591 млн рублей - гранд Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом говорится в сообщении компании. Старт коммерческой эксплуатации Mailion запланирован на январь 2022 года.

"Разработка решения ведется при поддержке Российского фонда развития информационных технологий. В 2021 году инвестиции в создание продукта составили 429 млн рублей, из них 298,591 млн рублей - грант РФРИТ", - отмечается в сообщении.

Руководитель РФРИТ Александр Павлов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что фонд продолжит поддерживать столь масштабные проекты вместе с Минцифры РФ и госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ", чтобы ускорить темпы развития российской IТ-отрасли.

В состав продукта Mailion входят почтовая система, модули календарного планирования и управления контактами, а также умный поиск. Решение способно поддерживать одновременную работу до миллиона активных пользователей. Почта Mailion создана командой "МойОфис" "с нуля" для корпораций и государственных учреждений с более чем 30 тыс. сотрудников.

"Почтовые решения остаются базовой составляющей IТ-инфраструктуры любой организации и бизнеса. По мере роста числа электронных сообщений, количества участников коммуникаций и объема информации растут и требования к управлению, защите и хранению данных в почтовых сервисах. Мы видим, что современным государственным организациям и крупному бизнесу необходимо надежное решение для деловой коммуникации, поэтому фонд в рамках национального проекта "Цифровая экономика" поддержал развитие перспективной российской разработки Mailion", - прокомментировал Павлов.