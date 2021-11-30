АСИ представит программу по развитию Арктической зоны РФ на форуме в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представит новую программу по развитию Арктической зоны РФ на международном форуме в Санкт-Петербурге "Арктика: настоящее и будущее" 3 декабря. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе агентства.

"Цель новой программы АСИ - решить несколько ключевых задач в сфере климата и экологии Арктической зоны РФ, развития человеческого капитала и качества жизни, привлечения инвестиций. Стартует она с вопросов разработки и внедрения новых подходов к организации городской среды арктических территорий. Это, в свою очередь, позволит повысить качество жизни людей в арктической зоне и дополнительно привлечь высококвалифицированные кадры для реализации инвестиционных проектов, в том числе в части борьбы с климатическими вызовами и по раскрытию ресурсного потенциала макрорегиона", - рассказали в пресс-службе.

Презентация программы пройдет на конференции "Любимый город: создание комфортной среды для жизни на Севере", уточнили в АСИ.

Общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживают около 2,4 млн человек. Это менее 2% населения России и около 40% от общего населения всей Арктики. Российская часть Арктики включает территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, некоторые муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области, а также ряд земель и островов в Северном Ледовитом океане.