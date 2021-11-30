Перерабатывающая способность станции Екатеринбург-Сортировочный увеличена в полтора раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Перерабатывающая способность станции Екатеринбург-Сортировочный, одной из крупнейших подобных в России, увеличилась в полтора раза - до 6,9 тыс. вагонов в сутки - благодаря проведенной реконструкции. Это позволило повысить пропускную способность всего Екатеринбургского железнодорожного узла в направлениях с запада на восток и с юга на север, сообщили во вторник в пресс-службе РЖД.

"В ходе ключевого этапа реконструкции осуществлено переключение на новые устройства оборудования инфраструктуры одной из двух сортировочных систем станции: запустили полностью автоматизированный сортировочный комплекс повышенной мощности, который сможет перерабатывать до 6,9 тыс. вагонов в сутки (в 1,5 раза больше, чем до реконструкции)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проведенные работы позволят повысить пропускную способность всего Екатеринбургского железнодорожного узла в направлениях с запада на восток и с юга на север. Также были введены в работу новые пути и стрелочные переводы, что позволит производить расформирование двух составов одновременно.

В РЖД отметили, что в следующем году планируется завершить реконструкцию, в ходе которой установят дистанционно управляемые устройства регулирования скорости сортируемых вагонов. Также запланировано благоустройство прилегающей территории станции, обустройство служебно-технических помещений.

Екатеринбург-Сортировочный, расположенный на главном ходу Транссибирской магистрали, является одной из крупнейших сортировочных станций в России. По проекту технического перевооружения, первый этап которого был завершен в 2019 году, на станции построена новая сортировочная горка, оборудованная комплексной системой автоматизации управления сортировочным процессом. Введены в эксплуатацию новые пути приема, рассчитанные в том числе на длинносоставные поезда - до 100 вагонов, проведена реконструкция путей сортировочного парка.