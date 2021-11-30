Российские инвесторы с начала года купили акции компаний РФ на $5 млрд

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские инвесторы с начала 2021 года купили акции компаний РФ на сумму $5 млрд, сообщил руководитель департамента операций на рынке акций "ВТБ Капитала" Тимур Насардинов на форуме "Россия зовет!", организованном "ВТБ Капиталом".

При этом западные фонды инвестировали в отечественные акции около $3 млрд. "Локальные инвесторы, действительно, становятся важным игроком на рынке. <…> Это дает рынку дополнительную устойчивость. Это очень позитивный тренд", - считает Насардинов.

В компании ожидают, что доля розничных инвесторов продолжит расти. "Несмотря на колоссальный приток частных лиц на рынок акций, сейчас в России их доля на рынке составляет порядка 3-4%, то есть около $35-40 млн. Если сравнивать этот показатель, например, с Турцией, - то это 10%, с Польшей - 20%. Я уже не говорю про другие развитые страны. Потенциал достаточно большой", - добавил глава департамента.

Помимо притока инвесторов, 2021 год также сопровождался быстрым восстановлением глобальной экономики и сверхмягкой политикой мировых центральных банков, которые поддержали цены на сырье и на циклические активы в целом. На этом фоне российский рынок рос опережающими темпами. "К октябрю 2021 года индекс РТС достигал многолетнего максимума - превышал 1900 пунктов. Даже несмотря на существенную коррекцию, которую мы наблюдаем в течение последней пары недель, в этом году индекс прибавляет почти 20%. Если учесть дивиденды, то полная доходность составляет порядка 25% - это один из лучших результатов среди мировых рынков в этом году", - добавил Насардинов.

Он также отметил, что в этом году на рынке состоялось порядка 25 первичных и вторичных размещений общим объемом более $8 млрд. На рынке появилось много новых имен, в частности, семь из них - на российских биржах.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ Капиталом", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний.

Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.