В "ВТБ Лизинге" заявили, что интерес бизнеса к экологичному транспорту усилился

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Спрос клиентов на экологичный транспорт за последний год вырос кратно, "ВТБ Лизинг" ожидает увеличения доли этого транспорта в портфеле компании с менее 1% в настоящее время до более 5% в ближайшие два года. Об этом сообщил генеральный директор "ВТБ Лизинг" Дмитрий Ивантер в ходе форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Мы видим усиливающийся тренд, рост. Например, если в прошлом году по технике на газомоторном топливе (ГМТ - прим. ТАСС), более экологичной, мы передавали десятки единиц, то в этом году это уже сотни. Транспорт на ГМТ в нашем портфеле автолизинга сегодня - менее 2%, электрический транспорт - всего доля процента. Это соответствует доле экологичного транспорта в российском автопарке: лизинг как зеркало отражает положение в транспортной отрасли. При этом мы уверены, что эти цифры будут расти кратно в ближайшие годы", - заявил топ-менеджер.

Ивантер также отметил важную роль государственного стимулирования. "И здесь немаловажную роль играют стимулы от государства. Например, мы активно обсуждаем с Министерством транспорта инициативу, которая называется "Мобильный город". Одно из ее положений - если регион хочет получить льготный лизинг, то транспорт, который приобретается в ходе реформы, должен быть либо электрический, либо на ГМТ. Таким образом, мы, естественно, будем содействовать созданию более экологичной обстановки в городах", - сказал он.

Сегодня портфель "ВТБ Лизинг" по зеленым и социальным проектам превышает 11 млрд рублей: 40%, или 4,5 млрд рублей, приходится на энергоэффективный транспорт (электрические машины и газовый транспорт), 60% - на сделки с исключительно экологичными морскими судами. Компания намерена наращивать ESG-портфель за счет более гибких условий финансирования, в 2022-2023 годах планирует внедрить критерии по ESG-оценке лизингополучателя и учитывать ее при решении о выдаче лизинга. "В ближайшее время мы создадим комитет по устойчивому развитию для планомерного внедрения принципов экологической, социальной и корпоративной ответственности в бизнес-процессы и примем соответствующую политику", - отметил Ивантер.

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ Капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.