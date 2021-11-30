"Газпром нефть" планирует добыть в 2021 году в Иракском Курдистане 1,2 млн тонн нефти

САРКАЛА (ИРАК), 30 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует добыть в Иракском Курдистане по итогам 2021 года 1,2 млн тонн нефти, а в последующие годы компания будет удерживать уровень добычи в 1 млн тонн в год. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Газпромнефть Мидл Ист" Сергей Петров.

"В 2020 году добыча была на уровне 1,2 млн тонн. В этом планируем получить примерно такой же объем. Запуск пятой скважины поможет в последующие годы удерживать добычу на уровне 1 млн тонн", - сказал он.

"Газпром нефть" также приняла решение о бурении в 2022 году пятой скважины на проекте "Саркала" в Курдистане со стартовым дебитом в 7-8 тыс. баррелей в сутки. Это позволит получить еще больше данных о месторождении и принять решение о дальнейшем развитии проекта.

По словам Петрова, достичь уровня добычи в 2021 году в 1,2 млн тонн предприятие сможет из-за запуска на месторождении четвертой скважины. Стартовый дебит значительно превзошел ожидания российских нефтяников и составил порядка 11 тыс. баррелей в сутки.

"При удачном сценарии мы продолжим бурение, возможна опция и уплотняющего бурения", - заметил глава предприятия.

Петров подчеркнул, что сейчас специалисты компании изучают возможность добычи нефти и из других пластов месторождения, однако пока рано говорить о перспективах, так как еще не завершена экономическая оценка.

"Газпром нефть" реализует проект "Саркала" совместно с канадской WesternZagros Resources, которой принадлежит 40% и правительством Иракского Курдистана, владеющим 20% проекта. Доля российской компании составляет 40%. Годовая добыча "Газпромнефть Мидл Ист", которое ведет разработку месторождения Саркала, в 2020 году составила 1,2 млн тонн (9,3 млн баррелей) нефти. Запасы нефти актива превышают 93 млн тонн.