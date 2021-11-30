Минэкономразвития: для реализации кадрового потенциала СКФО нужны системные меры

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа обладают большим кадровым потенциалом: число работающих в округе граждан может увеличиться до миллиона человек в течение десяти лет. Для реализации этого потенциала необходимо принимать системные меры, в том числе запускать программы обучения для разных групп граждан, сообщил во вторник глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на макроэкономической сессии инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Мы занимаемся плотно Северным Кавказом, у нас численность трудоспособного населения к 2030 году на Северном Кавказе - плюс 560 тыс. человек. А если снизить безработицу еще до среднероссийских уровней, то у нас там больше миллиона человек потенциально людей, которых мы можем вовлечь в экономическую активность - вот наши ресурсы. Это сложные ресурсы, этим надо заниматься - программы образования, обучения молодежи, женщин и так далее, но этим всем надо заниматься", - сказал Решетников.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) имеет серьезный, но пока не реализованный потенциал, в регионе есть возможности развивать туризм, сельское хозяйство и промышленность. По оценке главы кабмина, Северный Кавказ регион "непростой, со своей спецификой, высоким уровнем безработицы, с вопросами, которые долго не находили приемлемого решения".

В октябре полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка призвал руководителей северокавказских республик снизить уровень теневой занятости. По словам Чайки, тема снижения уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений является для Северного Кавказа крайне актуальной. К основным причинам можно отнести безработицу, избыток трудовых ресурсов и отсутствие заинтересованности самих работников в своей легализации.