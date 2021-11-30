Путин заявил, что России под силу достичь темпа развития экономики выше мирового

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Темп развития российской экономики должен быть выше мирового, это стране по силам, уверен президент России Владимир Путин.

"Результаты того, что, в принципе, достигалось за последние 10-15 лет, дают основание полагать, что мы и дальше будем развиваться нужными нам темпами. Во всяком случае, нам бы очень хотелось, чтобы темпы роста российской экономики были чуть выше среднемировых, - заявил он на форуме "Россия зовет!". - В этом году он будет 4,7%. Не знаю, удастся ли сохранить эти темпы в 2022 году, там разные мнения есть на этот счет. Но мне бы очень хотелось, чтобы они были выше мировых. Это, уверен, нам по силам. Но жизнь покажет".

По его словам, для поддержки экономического роста власти РФ уделяют внимание вопросам демографического характера, инвестициям, производительности труда, диверсификации экономики, связанной с современными тенденциями цифровизации. Также внимание направлено на сферу здравоохранения, на помощь семьям с детьми, на создание условий для инвестиций, "разбюрокрачивание", создание стабильной макроэкономической ситуации, переход на современные наукоемкие технологии.

Он отметил, что "нужно экономику ставить на новые современные рельсы в самом широком смысле этого слова". Производительность труда также должна быть "основана на новой структуре экономики, на новом качестве ее развития", добавил Путин.

"В целом нам очень многое удается сделать, но еще многое предстоит. Конечно, больше даже предстоит сделать, чем сделано", - резюмировал президент.