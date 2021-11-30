Силуанов: влияние нового штамма коронавируса на экономику России оценивать пока рано

"Давайте пока не будем паниковать, надо посмотреть, что это за штамм, насколько он более опасен, чем дельта-штамм. Тогда можно будет делать выводы уже о тех мерах, которые принимались у нас в текущем году, в прошлые годы, в части обеспечения здоровья жизни людей. Чтобы меньше влияние этого штамма было на наших граждан и, соответственно, на экономику. Поэтому давайте посмотрим на заключения врачей и будем принимать уже меры воздействия", - сказал журналистам глава Минфина в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин в рамках пленарной сессии инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" заявил, что влияние нового штамма коронавируса на мировую экономику может пойти по одному из трех базовых сценариев. Один из них может быть негативным, второй сценарий он описал как "ложную тревогу". Третий сценарий Орешкин охарактеризовал как "позитивный".

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.