Путин заявил, что политика властей США подрывает позиции доллара как резервной валюты

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Доллар не утратил своего значения в качестве резервной валюты, но его позиции в мире подрывает политика американских властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Я не говорил о том, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчетов. Нет, просто я говорил, что политика властей США подрывает доллар и выталкивает нас из долларовой зоны", - сказал Путин.

По его словам, Россия не отказывается от доллара. "Мы никуда не хотим уходить. Наши основные компании нефтегазовые расчеты в долларах ведут. Но нам, допустим, не дают рассчитываться со своими партнерами в области оборонно-промышленных поставок, в области ОПК, в долларах. А нам чего делать-то? Мы просто вынуждены уходить. Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой. Тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблему", - отметил президент РФ.

Как результат, продолжил Путин, объемы расчетов в долларах уменьшились не только с Россией, но и во всем мире.

"И в золотовалютных резервах тоже чуть-чуть там с 61%, по-моему, до 59% произошло снижение в резервах в мире в целом. Подросли в резервах фунт стерлингов и йена. А доллар сократился. Если и дальше будут так продолжать американские власти, то и дальше сокращаться само собой естественным образом будет. Не потому что мы куда-то там чего-то хотим сделать, а все остальные-то участники мирового экономического общения тоже видят, что происходит, и тоже начинают думать об этом", - добавил глава российского государства.