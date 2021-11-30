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РЖД вводят ограничение на погрузку в адрес двух погранпереходов в Китае

Компания готова оказать клиентам необходимую поддержку, в том числе по перенаправлению грузов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. РЖД останавливает прием грузов в адрес погранпереходов Гродеково - Суйфэньхэ и Забайкальск - Маньчжурия, кроме контейнерных. О сроках возобновления приема грузов китайской стороной пока неизвестно, сообщает РЖД.

"Решение принято в приграничных китайских городах Маньчжурия и Суйфэньхэ в рамках усиления мер по профилактике и контролю над эпидемиологической ситуацией", - отмечается в сообщении.

При этом железнодорожная пассажирская компания готова оказать клиентам необходимую поддержку, в том числе по перенаправлению грузов. РЖД предлагает рассмотреть грузоотправителям возможность контейнеризации отправок, доставки товаров альтернативным путем, например, через порты и далее морским транспортом, либо вернуть груз.

На сети железных дорог находится 6,2 тыс. вагонов с грузами, подпадающими под ограничения, сообщает РЖД.

Меры по приостановлению приема грузов также будут действовать с 1 декабря на погранпереходе Эрлянь - Дзамын-Ууд на границе Китая и Монголии.

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