Путин считает важным баланс между бизнесом, распространением данных и интересами граждан

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. В отношениях с глобальными цифровыми платформами нужен баланс между свободой предпринимательства, распространением данных и интересами граждан. Такую точку зрения выразил президент РФ Владимир Путин во вторник, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"В целом нужно соблюсти баланс между свободой предпринимательства, распространением информации и интересами государства и граждан с тем, чтобы цифровые платформы не злоупотребляли ничем", - сказал Путин.

Комментируя реплику участника форума о том, что в Китае ужесточили меры надзора и контроля за многими цифровыми отраслями, президент РФ отметил, что "у Китая была довольно либеральная политика в отношении цифровых компаний, это было естественно, потому что работа только начиналась и задавались условия". "Наши китайские друзья создавали такие условия, когда было выгодно приходить и работать в Китае. Сейчас значимость этих цифровых платформ и в экономике, и в политической, социальной жизни резко увеличилась. Китай берет под более жесткий контроль их работу. Здесь ничего удивительного и ничего необычного", - считает Путин.

Он заметил, что и в Европе, и в США говорят о том же. "Вопрос только в уровне, в объеме этого регулирования", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что понимает логику действий властей КНР. "Что касается России, мы будем действовать, исходя из реалий ситуации, которая складывается у нас. Да, какие-то элементы регулирования должны быть, но не такие, которые бы сковывали экономическую активность", - сказал Путин.

По словам президента, очень важно соблюдение всех моментов, связанных с защитой персональных данных и использования обезличенных массивов информации. Путин назвал это "очень важным вопросом". "Нам нужно будет внимательно изучать, что делается за рубежом, как практика развивается, и соответствующим образом реагировать. Мы так и пытаемся это делать", - заключил глава государства.