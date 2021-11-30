Путин заявил, что у РФ есть конкурентные преимущества для развития водородной энергетики

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Компромисс между развитыми и развивающимися странами на пути энергоперехода может быть достигнут, считает президент России Владимир Путин.

Он отметил, что развитые страны накопили объем выбросов в атмосфере, а теперь "начинают диктовать странам с недостаточным уровнем развития новые правила", которые будут мешать этим странам развиваться в дальнейшем.

"Бедность и миграционные потоки будут сохраняться. Мы этого хотим? Наверное, нет, никто же этого не хочет. Это тонкая совместная работа с поиском компромиссов, которые устроят все страны", - сказал Путин на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!". Он выразил уверенность, что такая перспектива возможна, "потому что угрозу несбалансированного развития все понимают".

Мягкий энергопереход

Глава государства напомнил, что в энергоструктуре страны гидроэнергетика, атомная энергетика, возобновляемые источники составляют 40% от общего баланса, а с учетом газа доля зеленой энергетики составляет 86%. Такая структура есть только в трех или четырех странах мира, максимум в пяти, подчеркнул Путин.

"В этом отношении у нас ситуация удовлетворительная. Но, конечно, мы должны думать о будущем. Водородная энергетика - мы тоже над ней работаем, у нас есть определенные конкурентные преимущества. Это хорошие научные школы, наработки, кадры, инфраструктура, которую можно использовать. В том числе, скажем, газопроводную инфраструктуру можно использовать под зеленый водород. Мы, конечно, будем над этим думать", - сказал президент РФ.

При этом он подчеркнул, что энергопереход должен быть мягким и не должен приводить к такому ценовому всплеску, "который мы сейчас наблюдаем в мировой энергетике, ни к чему хорошему это не приводит в конечном итоге". Путин отметил, что сейчас по всему миру сокращаются инвестиции в добычу углеводородов. "Это к чему приведет? К дефициту", - указал глава государства.

Он выразил мнение, что "вряд ли удастся с сегодня на завтра перейти на солнечную или цифровую энергетику, да и водородная пока еще не готова". "У нас есть определенные планы, мы примерно знаем, в какие годы мы последовательно и насколько сможем начать производить и наращивать производство водорода. Но это требует времени, капиталовложений, приспособления потребителей к этому первичному источнику", - сказал Путин.

Президент напомнил, что, по данным Международного энергетического агентства, структура энергопотребления в ближайшие 20-30 лет поменяется, но не очень сильно, в том числе потому, что население Земли растет, экономики стран растут.