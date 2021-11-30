Путин пригласил иностранных инвесторов на ПМЭФ в 2022 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов, принявших во вторник участие в инвестиционном форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!", посетить в 2022 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"Прошу не сердиться тех, кто не успел задать вопросы. Мы обязательно это сделаем в следующий раз или на каких-то других площадках, на которых многие из вас принимают участие, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, на который я вас всех приглашаю", - сказал президент, обращаясь к участникам форума.

Президент поблагодарил иностранных участников форума "Россия зовет!" за интерес к работе с РФ и доверие, которое они оказывают отечественной экономике.

В начале октября Фонд Росконгресс сообщал, что ПМЭФ в 2022 году состоится 15-18 июня. Страной-гостем форума станет Египет.

В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием современных цифровых технологий. За четыре дня работы форум посетили свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны, в том числе представители более 1 тыс. организаций СМИ из 46 стран.