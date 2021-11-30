Британский регулятор требует от Facebook продать сервис анимированных изображений Giphy

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании потребовало от американской компании Meta Platforms продать сервис анимированных изображений Giphy в целях защиты интересов британских пользователей соцсетей и рекламодателей. Об этом во вторник сообщил британский регулятор.

"Требуя от Facebook (входит в Meta Platforms - прим. ТАСС) продать сервис Giphy, мы защищаем миллионы пользователей соцсетей и поддерживаем конкуренцию на рынке цифровой рекламы", - заявил член комитета независимых экспертов CMA Стюарт Макинтош.

По итогам проверки сделки CMA установил, что за счет приобретения Giphy американский интернет-гигант добился устранения потенциального конкурента на рынке цифровой рекламы, ликвидировав данный сегмент компании после ее покупки. Кроме того, британские эксперты опасаются, что Meta Platforms в будущем решит ограничить использование сервиса рамками своей экосистемы, что приведет к массовому уходу пользователей из других соцсетей, либо потребует у конкурентов предоставлять ей персональные данные пользователей в обмен на использование возможностей Giphy. Единственным допустимым решением данной проблемы британский регулятор видит продажу сервиса анимированных изображений одобренному CMA покупателю.

Meta Platforms (ранее Facebook) приобрела американский сервис Giphy в 2020 году. Портал Axios оценивал сумму сделки в $400 млн. В марте 2021 года британский антимонопольный регулятор постановил, что эта сделка может привести к существенному снижению конкуренции на рынках Соединенного Королевства и призвал американского интернет-гиганта к сотрудничеству в процессе дальнейшего изучения процесса слияния компаний. Meta Platforms ответила на требование отказом, за что в октябре 2021 года CMA наложил на нее штраф в размере 50,5 млн фунтов ($69,5 млн).