Минфин 1 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 1 декабря аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года объемом 20 млрд руб. и ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года объемом 20 млрд руб.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, говорится в сообщении министерства.