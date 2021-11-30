"Русснефть" планирует увеличить добычу нефти в 2022 году на 1,45%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Компания "Русснефть" планирует нарастить добычу нефти в 2022 году на 1,45% по сравнению с 2021 годом - до 6,78 млн тонн, говорится в сообщении компании.

По итогам 2021 года компания ожидает добычу нефти на уровне 6,683 млн тонн, что соответствует условиям исполнения сделки ОПЕК+. В 2022 году "Русснефть" планирует построить 100 новых дополнительных скважин, которые обеспечат дополнительную добычу нефти в объеме 635 тыс. тонн.

Кроме того, бизнес-план "Русснефти" на 2022 год предполагает капитальные затраты в размере 22,7 млрд рублей, основная часть которых будет направлена на бурение. Плановый показатель EBITDA на 2022 год установлен на уровне 50,569 млрд рублей.

"Русснефть" входит в десятку крупнейших компаний по добыче в стране. Объем 2P запасов компании превышает 200 млн тонн (SPE).