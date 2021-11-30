Движение грузов в терминале Лавна в Заполярье начнется в конце 2023 года

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Движение грузов по железнодорожной ветке к угольному терминалу Лавна в Мурманской области начнется в конце 2023 года. Об этом во вторник сообщил заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков во время рабочей поездки в Мурманск.

"Планируем на конец 2023 года выйти на рабочее движение провоза грузов 18 млн тонн [в год]. Из бюджета РФ реализуется объект - ближние подходы к Лавне. 46 км железнодорожных путей. Более половины работ сделано. Выполнено много искусственных сооружений на 80-90%, отсыпано практически полностью земляное полотно", - сказал Десятков журналистам во время осмотра объектов строительства в будущем порту Лавна.

Замминистра отметил, что сейчас идет процесс корректировки проектной документации, так как сроки строительства смещались, она устарела. "К осени следующего года [планируем] заключить новый контракт на продолжение и окончание работ", - резюмировал он.

По словам главы государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгения Дитриха, угольный терминал Лавна даст еще большую возможность для развития экономики в регионе. "Это точка со своими природными возможностями, глубина, которая позволяет подходить большим судам для перевозки угля. Технология [строительства] очень похожа на то, как строился Крымский мост, сваи достаточно глубокие. 64 метра - глубина погружения этих свай. Разворачивание строительных работ, забивка свай для того, чтобы организовать причальный фронт и поставить погрузочные машины, чтобы все было в высшей степени экологично", - сказал Дитрих, комментируя экономическую эффективность и безопасность для окружающей среды будущего угольного порта.

Работы над терминалом "Лавна" в Мурманской области начались весной 2018 года. Изначально выход на проектную мощность был запланирован в 2022 г. Порт "Лавна" - один из якорных проектов Мурманского транспортного узла (МТУ). Проектом МТУ предусмотрено создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и нефтяного терминалов, и железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна.

В проект также входит реконструкция угольного терминала и строительство контейнерного терминала на восточном берегу Кольского залива. Конечная цель проекта - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-центра по переработке грузов, который будет интегрирован в международный транспортный коридор Север - Юг.