Мишустин 2 декабря примет участие во втором Евразийском конгрессе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в работе второго Евразийского конгресса, который пройдет 2 декабря в Москве, сообщает пресс-служба Аппарата правительства РФ.

"2 декабря 2021 года в Москве председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие во втором Евразийском конгрессе. В ходе мероприятия планируется рассмотреть практические аспекты интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве с учетом повышения роли бизнеса в углублении производственно-технической кооперации и обмене передовыми технологиями в приоритетных отраслях экономики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие проводится Евразийским банком развития (ЕАБР) в рамках развития диалога между представителями органов государственной власти государств - членов союза и активного вовлечения бизнес-сообщества в процессы евразийской экономической интеграции.

"Программа конгресса включает десять сессий, в рамках которых будут обсуждаться практические вопросы участия бизнеса в интеграционных процессах на пространстве Евразии. В пленарном заседании "Ключевые инвестиционные проекты - системные драйверы экономического роста в Евразийском экономическом союзе" примут участие заместители глав правительств государств - членов ЕАЭС", - уточнили в аппарате правительства. Также в ходе мероприятия внимание будет уделено межгосударственным проектам в транспорте и логистике, водно-энергетическом комплексе, а также в сфере обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития и противодействия глобальному изменению климата.

В аппарате правительства напомнили, что объем текущего инвестиционного портфеля ЕАБР - $4,5 млрд. Объем инвестиционного портфеля с учетом реализованных проектов - $10,6 млрд. В стадии финансирования находятся 89 инвестиционных проектов в шести государствах - участниках банка.