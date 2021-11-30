Стартап из Иннополиса выиграл $350 тыс. на хакатоне в Катаре

КАЗАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Стартап из ОЭЗ "Иннополис" EORA выиграл $350 тыс. на первом хакатоне по электронной коммерции в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ "Иннополис".

"25-28 ноября в Катаре прошел первый хакатон по электронной коммерции, организованный стартап-сообществом Innovation Cafe. Спонсорами хакатона выступили Microsoft, Vodafone, Катарский научно-технологический парк, QDB и Snoonu. Стартап из ОЭЗ "Иннополис" EORA выиграл $350 тыс. на серверные мощности от компании Microsoft, получил доступ к услугам поддержки и инвестициям на сумму до 75 тыс. катарских реалов и другие награды от спонсоров", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в хакатоне принимали участие 170 разработчиков из Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Омана, Иордании, Ливана, Туниса, Марокко, Египта, и Турции. Команда EORA MAGE была единственной из России и стала победителем в категории Artificial Intelligence Solutions for E-commerce.

"Стартапу пришлось зарегистрироваться как резидент Иордана, так как хакатон проводился только для арабских стран. Получилось это благодаря специалисту по бизнес-девелопменту команды, которая является гражданкой Иордана и учится в Иннополисе. EORA презентовала свой проект персонализированного аватара в Omniverse для крупных e-commerce компаний", - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, платформа позволит компаниям создавать интерактивный аватар с уникальной внешностью и голосом, а также совместит функции голосовых ассистентов, рекомендательных систем и машинного зрения.

"Создавая этот проект, мы хотели объединить основные направлений машинного обучения: компьютерное зрение, процессинг и обработку естественного языка и Data Science. Я понимал, что рано или поздно эти технологии объединятся и будет что-то похожее на то, что называют искусственным интеллектом. Все это время мы искали такую идею, в которой будут сочетаться все эти технологии", - цитирует пресс-служба CEO в EORA.AI Романа Доронина.