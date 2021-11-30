Кабмин утвердил план Минфина по реализации нацпроектов в регионах с 1 января 2022 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило подготовленный Минфином план мероприятий, необходимых для обеспечения реализации нацпроектов в регионах с 1 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов России.

"Правительство утвердило подготовленный Минфином России план мероприятий заключения соглашений о реализации региональных проектов, направленных на достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заключение соглашений о реализации региональных проектов необходимо для своевременного доведения лимитов бюджетных обязательств и исключения риска срыва сроков заключения соглашений о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам регионов. Соглашения заключаются в срок до 1 января очередного финансового года.

Соблюдение сроков позволит начать реализацию национальных проектов в регионах с самого начала 2022 года, отмечает министерство.