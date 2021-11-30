ФАС может оштрафовать "Росинтер ресторантс" из-за цен в Шереметьево

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении "Росинтер ресторантс холдинг" (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday's) из-за завышения цен в заведениях в аэропорту "Шереметьево". Компании грозит штраф до 1 млн рублей, говорится в сообщении ФАС.

"В кафе и ресторанах сети ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" на территории "Шереметьево", где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве", - отмечается в сообщении.

В связи с этим Московское областное УФАС возбудило в отношении организации дело.

При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компании грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Для юрлиц по этой статье предполагается штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.