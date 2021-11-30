В КБР разрабатывают детализированную программу маршрутов общественного транспорта

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии разрабатывают совместно со специалистами детализированную программу маршрутов общественного транспорта для улучшения качества пассажирских перевозок. Об этом сказал глава региона Казбек Коков в ходе пресс-конференции во вторник.

"Мы с профессионалами на федеральном уровне прорабатываем детализированную программу создания маршрутов, сейчас анализируем активность передвижения людей по городу. [Хотим] выстроить маршруты на научном уровне, проанализировав, сколько необходимо автобусов на линии", - сказал он.

Коков подчеркнул, что развитие общественного транспорта не только в Нальчике, но в целом по республике, является одним из приоритетов. "Сейчас стараемся различными методами увеличить автопарк, автобусами большей вместимости, более комфортабельных, с кондиционерами. Буквально на днях на линию выйдут еще 20 автобусов по городу Нальчику, добавим маршруты, рассмотрим логистику", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в автотранспортном предприятии сгорело семь автобусов, в связи с чем жители сел Нижний Чегем, Верхняя Балкария и ряда других высокогорных населенных пунктов не получают на должном уровне эту услугу, отметил Коков. "Возникли большие проблемы, сейчас занимаемся оформлением и вводом в эксплуатацию [поступившего транспорта]. Те автобусы, которые высвободятся, перенаправим на маршруты в горные территории, чтобы полноценно предоставлять людям эту услугу", - пояснил Коков.