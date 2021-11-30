Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2021 года может вырасти на 23%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Объем выдачи ипотечных кредитов в России к концу 2021 года может достичь 5,4-5,5 трлн рублей, увеличившись на 23% по сравнению с рекордным показателем 2020 года, сообщили во вторник в ДОМ.РФ.

"По итогам 2021 года выдача ипотеки, по оценке ДОМ.РФ, составит 1,8-1,9 млн кредитов на 5,4-5,5 трлн рублей, что на 4% больше аналогичных показателей предыдущего года в количественном выражении и на 23% в денежном. Напомним, что выдача ипотеки в 2020 году достигла исторического максимума - 1,8 млн кредитов на 4,4 трлн рублей, а ипотечный портфель с учетом секьюритизации превысил 10 трлн рублей (около 9,5% годового ВВП)", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке Аналитического центра ДОМ.РФ, за первые две недели ноября в России выдано 58 тыс. ипотечных кредитов на 186 млрд рублей, что на 15% больше результата за первую половину октября в количественном выражении и на 11% в денежном.

Как считают аналитики ДОМ.РФ, общая выдача по итогам ноября будет несколько ниже по сравнению с ноябрем прошлого года, когда на фоне низких рыночных процентных ставок и реализации программы льготной ипотеки под 6,5% наблюдался повышенный спрос на ипотечное кредитование. Тем не менее выдача в ноябре 2021 года будет значительно больше, чем в ноябре допандемийного 2019 года - на 22-33% по количеству кредитов и на 65-71% по денежной сумме. Это значит, что рынок ипотеки не только восстановился, но и превысил докризисный уровень, считают в ДОМ.РФ.

"Мы видим, что спрос на ипотеку и жилье в России сохраняется на высоком уровне. Несмотря на некоторое замедление ипотечного рынка во втором полугодии 2021 года в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, по сравнению с прошлым годом объемы продаж нового жилья не упали. Так, в третьем квартале этого года зарегистрировано 200 тыс. договоров участия в долевом строительстве - столько же было и в третьем квартале прошлого года. Это значит, что приток средств в строительство продолжается и девелоперы могут финансировать запуски новых проектов", - приводятся в сообщении слова руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

Согласно данным Центробанка, в октябре банки выдали более 161,7 тыс. ипотек - на 2,5% больше, чем месяцем ранее и на 23,8% меньше, чем годом ранее. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам месяца превысил 500,5 млрд рублей, что на 5% больше, чем в сентябре 2021 года и на 8,35% меньше, чем в октябре 2020 года. Средневзвешенная ставка по выданным в октябре ипотечным кредитам снизилась на 0,03 процентных пункта по сравнению с сентябрем - до 7,7%. Средневзвешенный срок вырос до 20 лет и почти 11 месяцев - это максимальный показатель за всю историю наблюдений.