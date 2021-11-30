Стратегии развития макротерриторий Дальнего Востока разработают в 2022 году

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики разработает стратегии развития четырех макротерриторий Дальневосточного федерального округа в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы министерства Марат Шамьюнов после сессии по вопросам социально-экономического развития Хабаровского края, которая проходила в Хабаровске.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил рассматривать Дальний Восток через призму четырех экономических макрорегионов при инвестиционном и экономическом планировании. Это забайкальская территория (Бурятия и Забайкальский край), приграничная (Хабаровский край, Амурская область, Приморье и Еврейская автономная область), островная (Камчатка и Сахалин) и северная (Якутия, Магаданская область и Чукотка). Для каждой территории будет подготовлена стратегия, учитывающая ее особенности.

"В наших планах, в наших прогнозах - самое скорейшее появление стратегий - в рамках работы в координационном центре правительства принять уже решение, и председатель правительства и вице-премьер, полномочный представитель Юрий Петрович Трутнев будет рассматривать в рамках работы по приросту населения Дальнего Востока. В 2022 году", - сказал Шамьюнов, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Он добавил, что в стратегиях будут отражены вопросы управления человеческим капиталом, строительство инфраструктуры и другие направления, отвечающие потребностям той или иной субсистемы. "Сейчас мы разрабатываем эти стратегии относительно демографической повестки. Хотим посмотреть, как происходит изменение численности населения в разных таких субсистемах. Понятно, что люди на севере в определенных условиях <...>. То же самое касается строительства, на севере - это элемент вечной мерзлоты, на островной территории, - сейсмичность, забайкальская территория - там свои особенности", - сказал замминистра.