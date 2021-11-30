США в сентябре сократили импорт нефти из России на 35%

ТАСС, 30 ноября. США сократили объем экспорта российской нефти в сентябре по сравнению с августом на 35%, с 9,64 млн баррелей до 6,25 млн баррелей. Это следует из материалов управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что импорт нефти из России в США увеличится в сентябре и октябре на фоне последствий урагана Ида, из-за которого добыча нефти в Мексиканском заливе была приостановлена более чем на 90%.

США также сократили в сентябре импорт и российских нефтепродуктов - на 15%, до 12,63 млн баррелей. При этом поставки нефти из Саудовской Аравии были увеличены на 33%, с 11,07 млн баррелей до 14,74 млн баррелей, а из ОАЭ - в 2,2 раза, с 0,95 млн баррелей до 2,06 млн баррелей.

Всего США увеличили импорт нефти в сентябре на 1,3% - до 195,78 млн баррелей.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на штат Луизиана 29 августа. Вскоре он ослаб до тропического шторма. Разгул стихии привел к прекращению более 90% добычи газа и нефти в Мексиканском заливе. Минэнерго США тогда рассчитывало постепенно восстановить добычу нефти в заливе в течение сентября. Как следует из ноябрьского отчета управления энергетической информации Минэнерго США, в октябре среднесуточная добыча нефти в США выросла на 700 тыс. баррелей, до 11,4 млн баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, когда добыча в Мексиканском заливе была почти полностью приостановлена.