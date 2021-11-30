"Газпром" забронировал на 1 декабря треть мощностей для транзита газа через Польшу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Газпром" забронировал треть предложенных мощностей для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 1 декабря. Это следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако "Газпром" забронировал только 31,4 млн кубометров.

На фоне результатов аукциона цена газа в Европе обвалилась почти на 4% и опустилась ниже $1 100 за 1 тыс. куб. м до $1 092.

Ранее "Газпром" не бронировал дополнительные мощности по прокачке газа через Польшу на декабрь.

При этом "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности транзита газа через Украину. "Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 1 декабря в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона они остались невостребованными.

"Газпром" в последние недели подает заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки. Фактическая прокачка газа через территорию Украины 28 ноября составила 109,4 млн куб. м, следует из данных "Газпрома".

В новость была внесена правка (19:30 мск) - исправлен объем предложенных на аукционе мощностей во втором абзаце и подзаголовке, правильно - 89,1 млн куб. м.