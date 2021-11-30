Минстрой предложил обязать ФССП вносить в ГИС ЖКХ сведения о задолженности граждан

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил обязать судебный департамент при Верховном суде и ФССП вносить в государственную информационную систему ЖКХ сведения о задолженности граждан по ЖКУ и о ее погашении. Соответствующий проект федерального закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях оптимизации процесса получения органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на предоставление субсидий и компенсаций, информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года, законопроектом вводится обязанность судебного департамента при Верховном суде РФ, ФССП России и его территориальных органов по размещению в автоматизированном режиме в системе информации о судебных актах, подтверждающих наличие задолженности", - говорится в пояснительной записке.

Также планируется обязать ФССП размещать в ГИС ЖКХ информацию о погашении задолженности. Для упрощения взыскания задолженности по ЖКУ Минстрой предложил вносить в ГИС ЖКХ сведения об идентификационных номерах налогоплательщиков через интеграцию системы с Единым государственным реестром налогоплательщиков.

Кроме того, чтобы исключить дублирование информации, Минстрой предложил снять с ресурсоснабжающих организаций обязанность вносить сведения, размещение которых возложено на других лиц. Речь идет, например, об информации о производственных и инвестиционных программах лиц, осуществляющих поставки ресурсов для предоставления коммунальных услуг в многоквартирные и жилые дома.

Об информационной системе

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Развитием и ее модернизацией займется оператор АО "Оператор информационной системы", полномочия ему передает АО "Почта России".

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Минстрою функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ.