"Газпром нефть" начала производство катализаторов гидроочистки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" уже начала промышленное производство катализаторов гидроочистки для нефтеперерабатывающей отрасли на площадках партнеров компании, то есть до завершения строительства завода по производству катализаторов на базе Омского НПЗ, которое планируется в конце 2022 года. Об этом в интервью агентству "Аргус" сказал генеральный директор "Газпромнефть - каталитические системы" Александр Чембулаев.

"Промышленное производство катализаторов гидроочистки уже ведется на производственных площадках промышленных партнеров. Сейчас производим новую партию катализаторов гидроочистки для Московского НПЗ с поставкой на загрузку в установку в следующем году", - отметил он.

Катализаторы - вещества, ускоряющие протекание ключевых химических реакций. Они участвуют практически во всех вторичных процессах нефтепереработки. Сегодня доля иностранных поставщиков по катализаторам гидроочистки и гидрокрекинга составляет около 100%, каталитического крекинга - порядка 50%.

Чембулаев напомнил, что российские нефтеперерабатывающие предприятия "Газпром нефти" потребляют более 4,5 тыс. тонн в год катализаторов крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга. Российский рынок по этим видам катализаторов достигает 17 тыс. тонн, при этом мощности нового завода соответствуют этим потребностям. "Мы обеспечим потребности российских производителей и выйдем на зарубежные рынки", - подчеркнул он.

По его словам, компания не планирует сразу нарастить до максимума мощности завода и будет выходить на рынок постепенно. "Первые поставки будут на предприятия "Газпром нефти" с параллельным выходом на рынок. Заказчикам мы предлагаем прийти в наш отраслевой центр развития катализаторных технологий со своим сырьем, чтобы на конкретных примерах показать все преимущества наших катализаторов", - отметил Чембулаев.

Клиентами продукции станут вертикально-интегрированные нефтяные компании и нефтеперерабатывающие предприятия, которые имеют вторичные процессы переработки. "Также смотрим на переработчиков в странах СНГ, Ближнего Востока и АТР", - добавил глава компании.

О заводе

Будущий завод обеспечит выпуск 21 тыс. тонн современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива Евро-5 и глубокой переработки нефти. Инвестиции "Газпром нефти" в проект превышают 30 млрд рублей.

Александр Чембулаев ранее говорил в интервью ТАСС, что компания планирует занять более 70% российского рынка катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов (в настоящий момент они поставляются из-за рубежа), но имеет возможность даже полностью обеспечить ими рынок России.

По его словам, "Газпром нефть" после завершения строительства завода планирует начать экспорт катализаторов, ими уже интересуются НПЗ стран СНГ. Компания также смотрит на рынки стран АТР и Ближнего Востока.