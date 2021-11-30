Титов: сотрудникам компаний следует более активно убеждать покупателей пользоваться СБП

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудникам российских предприятий из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) следует более активно убеждать покупателей пользоваться системой быстрых платежей (СБП). Такое мнение высказал во вторник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" предложил продлить как минимум до середины 2022 года механизм возмещения субъектам МСП банковской комиссии при использовании СБП, который введен с июля текущего года.

"Входящие платежи через СБП делятся для бизнеса на два потока - перевод средств по номеру телефона (это, как правило, годится совсем уж для микроторговли) и оплата по QR-коду, выставленному для покупателей на всеобщее обозрение. Чисто технически этот вариант людям не очень привычен, и по карте они предпочитают расплачиваться обычным способом, через терминал. В этом случае эквайринг обходится продавцу в несколько раз дороже. Видимо, от него требуется как-то более активно убеждать покупателей в удобстве использования СБП", - сказал Титов, комментируя предложение президента.

Бизнес-омбудсмен отметил, что возмещение комиссии по СБП - фактически мера поддержки, причем не требующая от малого бизнеса каких-то дополнительных шагов, "поэтому неэффективной она быть не может". Он напомнил, что на нее было зарезервировано 500 млн рублей.

Титов добавил, что "в любом случае продлять [срок действия существующего механизма] возмещения необходимо".