"Опора России" считает, что распространение СБП у бизнеса снизит использование эквайринга

На пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин предложил продлить как минимум до середины 2022 года механизм возмещения субъектам МСП банковской комиссии при продаже товаров и услуг физлицам. Механизм компенсации банковской комиссии при использовании СБП введен для компаний сектора МСП с июля 2021 года.

"Сейчас эта мера популярна, люди постепенно разбираются, что это выгоднее, чем платить комиссию по карточкам до 2,5%. В том числе это приведет и к снижению [использования] эквайринга, потому что у платежей по картам теперь есть альтернатива - это СБП", - сказал Калинин.

Отвечая на вопрос, стоит ли продлить действие механизма компенсации на более долгий срок, Калинин отметил, что все зависит от того, как будут развиваться события. "Я думаю, что эквайринг в итоге пойдет вниз - платежным системам тоже нужно конкурировать за клиента", - сказал он.

СБП позволяет гражданам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Кроме того, СБП позволяет оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах.