Товарооборот между Россией и Таджикистаном превысил $1 млрд

ДУШАНБЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Товарооборот за 10 месяцев 2021 года между Россией и Таджикистаном превысил $1 млрд. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил торговый представитель РФ в Таджикистане Евгений Кореньков в кулуарах Восьмой конференции по межрегиональному таджикско-российскому сотрудничеству, которая состоялась в Бохтаре (административный центр Хатлонской области).

"Россия за последние 12 лет по-прежнему является лидирующим партнером [Таджикистана] по торгово-экономическим отношениям, в течение 8-10 лет доля в товарообороте не опускалась ниже 20-24%, а по итогам 10 месяцев 2021 года товарооборот превысил $1 млрд", - заявил Кореньков. По его словам, это историческая цифра, но по итогам года ожидается показатель в $1,1-1,2 млрд. "Этот рост по отношению к 2020 году составляет более 25%", - добавил торгпред, уточнив, что в первую очередь из РФ поставляются машиностроительная техника и автомобили.

Торгпред указал на строительный бум в Таджикистане, в частности в Душанбе, для которого требуются металл, древесина, стройматериалы, отметив постепенное увеличение их импорта в республику. Он также указал на стабильность составляющей горюче-смазочных материалов в товарообороте между двумя странами (35%).

"Что касается сельского хозяйства, а в Таджикистане 51% населения задействован в этой сфере, востребованность в сельхозмашиностроении колоссальная", - отметил Кореньков. Он напомнил о крупнейшей за последние 15 лет выставке сельхозмашиностроения "Российский день поля", прошедшей в Душанбе в октябре, на ней было представлено 16 российских компаний. По словам торгпреда, в ходе выставки была достигнута предварительная договоренность о разработке мер поддержки, которая подразумевает покупку более 30 единиц сельхозтехники.

Кореньков также отметил рост импорта и экспорта продуктов питания, уточнив, что импорт из Таджикистана в Россию вырос почти в два раза. "Это достигнуто благодаря соглашению между таможенными службами двух стран об упрощенном таможенном контроле, так называемом зеленом коридоре, и пока это только пищевые продукты, овощи, фрукты и сухофрукты", - сказал он. По его словам, торгпредство РФ инициировало расширение номенклатуры. "Нас поддержали министерство сельского хозяйства и Торгово-промышленная палата России, и данное предложение совместно с таджикской стороной направлено в Таможенную службу РФ, где, как ожидается, вопрос будет рассмотрен в ближайшее время", - сообщил торгпред.

О конференции

Восьмая конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана охватила несколько направлений. Участники обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах сельского хозяйства, промышленности, логистики и цифровой экономики, взаимодействие в образовательной области и развитии городов. В работе конференции участвовала российская делегация, в состав которой вошли заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач и представители различных структур.