Акционеры "Молдовагаза" утвердили контракт на поставку российского газа в Молдавию

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Продление контракта с "Газпромом" на поставку газа в Молдавию утверждено акционерами "Молдовагаза", информирует во вторник пресс-служба местного газораспределительного предприятия.

"На внеочередном общем собрании акционеров АО "Молдовагаз" было утверждено продление действующего контракта с ПАО "Газпром" об условиях поставки природного газа в Республику Молдова сроком на пять лет, до конца сентября 2026 года", - отмечается в сообщении "Молдовагаза".

Как заявил после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, согласно условиям нового контракта, цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. Спыну отметил, что формула расчета учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть, однако раскрыть ее он отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м (1,6 млрд куб. м приходится на Приднестровский регион). Крупнейшим акционером "Молдовагаза" является "Газпром", контролирующий 50% акций, 35,33% принадлежит правительству Молдавии, 13,44% - Приднестровью, еще 1,23% - миноритарным акционерам. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".