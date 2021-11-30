Крупнейший акционер Petropavlovsk подал в суд на компанию

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) - подал в суд на компанию в связи с предлагаемой продажей 29,9% акций железорудной компании IRC. Об этом говорится в сообщении Petropavlovsk.

ЮГК ранее заявляла, что выступает против сделки, так как, по мнению группы, продажа акций в IRC не отвечает деловым интересам Petropavlovsk.

В марте 2020 года Petropavlovsk заключил с инвестиционной компанией Stocken Board AG, зарегистрированной в Лихтенштейне, предварительное соглашение о продаже ей 29,9% акций IRC. Cумма сделки - $10 млн. Цель продажи - снятие статуса гаранта по кредитным соглашениям IRC с золотодобытчика.