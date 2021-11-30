Руководители свыше 1,1 тыс. ульяновских предприятий готовы повысить зарплаты сотрудникам

УЛЬЯНОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Соглашения о повышении оплаты труда заключены между 1 180 работодателями и отраслевыми министерствами Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На сегодняшний день заключено 1 180 соответствующих соглашений с работодателями. Договоренностями охвачено 45 774 работника организаций Ульяновской области в сферах промышленности, торговли, лесного и сельского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса, дорожно-транспортной отрасли, строительства, а также коммерческие организации социальной сферы", - отмечается в сообщении.

За прошедшую неделю к соглашениям присоединились 144 компании. В их числе ООО "Вираж Автотранс", ООО "СПА парк-отель "Дубрава", медицинские центры "Консилиум" и "Премьер-Дент", димитровградские предприятия "Птимаш2 и "ДМФ "Аврора", сельскохозяйственные предприятия "Ульяновская Нива", СПК им. Калинина, а также инновационная компания "Тестген". С инициативой внедрения практики таких соглашений ранее выступил глава региона Алексей Русских.

По словам и. о. министра экономического развития и промышленности региона Николая Зонтова, увеличились поступления налога на доходы физических лиц. За 10 месяцев сборы НДФЛ выросли на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Так, розничная торговля выросла по НДФЛ на 20%, сфера производства продуктов питания и напитков - на 32,3%, обработка древесины - на 21,7%, транспорт и логистика - на 11,4%. Производство из пластмассы выросло на 22,2%, металлургия - на 26,2%, в машиностроении рост зарплат составил от 19 до 27%, в мебельном производстве они выросли на 31%", - процитировали Зонтова в пресс-службе.

По темпам роста зарплат лидирует сфера информационных технологий. Рост НДФЛ за 10 месяцев в ней составил 41,3%, а средняя заработная плата достигла 56 тысяч рублей.