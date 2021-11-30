В Совфеде призвали уделить внимание малым молочным предприятиям при внедрении маркировки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Третий этап обязательной цифровой маркировки молочной продукции, который стартует 1 декабря, приведет к вовлечению в процесс средних и малых предприятий, которым необходимо уделить повышенное внимание. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров на расширенном заседании комитета во вторник.

"Этот этап внедрения маркировки приведет к вовлечению в процесс средних и малых предприятий молочной отрасли, которые в основном ранее не маркировали свою продукцию, что потребует повышенного внимания к данным формам хозяйствования", - отметил председатель комитета.

Он также добавил, что предприятия этой отрасли должны получить необходимые меры господдержки на компенсацию затрат при введении обязательной маркировки их продукции средствами идентификации. "Еще есть требующие решения вопросы, связанные с внедрением маркировки этих видов продукции. Важно решить вопрос предоставления необходимых мер государственной поддержки предприятиям молочной отрасли на компенсацию затрат при введении обязательной маркировки их продукции средствами идентификации. Возможно, такие меры потребуются и для производителей упакованной воды", - уточнил Майоров.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский в свою очередь добавил, что по итогам ноября были выявлены данные о 350 недобросовестных производителях молочной продукции. "По итогу месяца с помощью "Честного знака" и системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" были выявлены данные о 350 производителях, недобросовестных участниках, которые присутствуют на торговых полках. Сейчас по ним будет проходить проверка", - пояснил Лисовский.

Маркировка воды

Помимо маркировки молочной продукции с коротким сроком годности, участники заседания обсудили маркировку упакованной минеральной воды, которая также станет обязательной с 1 декабря. Первый заместитель комитета Совфеда Сергей Митин призвал участников заседания с 1 декабря обращать внимание на минералку на прилавках. "Просьба ко всем коллегам: с 1 декабря отслеживать упакованную минеральную воду в магазинах. Она может быть без кодов маркировки только в пределах сроков годности. Срок годности минеральной воды от 6 до 12 месяцев, и будет четко видно недобросовестных участников", - добавил Митин.

О готовности участников

Ранее Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором системы цифровой маркировки, сообщал, что практически все производители молочной продукции с коротким сроком годности, а также большинство производителей минеральной воды подключились к системе маркировки "Честный знак".

В ходе заседания в Совете Федерации генеральный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов уточнил, что для помощи производителям в подготовке к 1 декабря центр сформировал запасы оборудования на складах, а также выделили группу технических руководителей проектов для сопровождения внедрения. "С регионами работают представители ЦРПТ, с крупными производителями - индивидуальные менеджеры. Выделена линия службы технической поддержки, которая к дате введения маркировки становится все более востребована", - пояснил Алхазов.

В феврале 2020 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила премьер-министру Михаилу Мишустину вернуться к обсуждению вопроса маркировки бутилированной воды, поскольку зачастую выпускается некачественная продукция. Матвиенко также попросила сенаторов провести в своих регионах работу, чтобы подключить как можно большее число производителей к эксперименту по маркировке упакованной воды.