Кабмин продлил срок вывода маркированной молочной продукции до 31 марта

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило сроки обязательного вывода маркированной молочной продукции (сроком хранения менее 40 дней) через кассы до 31 марта 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале опубликования правовых актов.

Ранее срок ставился до 20 января 2022 года. "С 20 января 2022 года заменить словами "с 31 марта 2022 года", - говорится в документе.

Кроме того, постановлением разрешается производителям из Калининграда не указывать коды маркировки при перемещении маркируемой продукции на остальную территорию России.

Маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, с 1 декабря вступят в силу требования маркировать продукцию со сроком годности 40 дней и менее.