Россия возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией и Бангладеш

Более того, предполагается расширить авиасообщение с Азербайджаном, Италией, Киргизией, Вьетнамом и Казахстаном. При этом с Кубой, Мексикой и Катаром и вовсе сняты ограничения на выполнение полетов (квотирование рейсов останется только на уровне соглашений между странами, пандемийные ограничения сняты), что позитивно скажется на продаже туров в эти страны.

Новые страны

В Аргентину и Бразилию авиакомпании смогут осуществлять рейсы из Москвы в Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро дважды в неделю, в Коста-Рику станут доступны рейсы из Москвы в Сан-Хосе дважды в неделю. В Бангладеш разрешается осуществлять также два рейса еженедельно из Москвы в Дакку, а в монгольскую столицу Улан-Батор можно будет летать три раза в неделю из Москвы, по одному разу - из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска. Пока что российские компании официально не объявляли о планах по запуску рейсов по этим направлениям, а вот монгольская Hunnu Air планирует с 4 декабря запустить рейсы из Улан-Батора в Улан-Удэ. Для путешествия в Монголию понадобится только отрицательный ПЦР, для полностью вакцинированных граждан РФ или для переболевших в течение последних четырех месяцев карантин не обязателен. Также не понадобится и виза: без нее россияне могут находиться в стране в течение 30 дней.

Туристические направления

Пока что из российских авиакомпаний только "Аэрофлот" планирует открыть рейсы в рамках расширенных квот: с 21 декабря компания возобновляет полеты в Гавану.

Снятие ограничений на авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром способствовало увеличению продаж туров в эти страны, рассказали опрошенные ТАСС туроператоры. Например, спрос на путевки на Кубу у TUI Россия вырос на 15-20% по сравнению с предыдущими неделями, а глубина продаж достигла 30-45 дней. Куба входит в пятерку наиболее популярных направлений для отдыха в Новый год среди клиентов туроператора. Наибольшим спросом туры в страну пользуются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодарского края. Спрос на Кубу поддержали не только послабления правил въезда и снятие ограничений на перелеты, но и запуск новой полетной программы из Санкт-Петербурга, старт которой запланирован на 26 декабря, подчеркнули в Anex Tour. В ближайшее время компания также запустит дополнительный рейс в мексиканский город Канкун на период новогодних праздников.

В "Интуристе" отметили, что с приходом высокого сезона на карибских направлениях спрос на них растет от недели к неделе, а продажи туров уже показали двузначный рост по сравнению с октябрем. Куба входит в топ-5 самых популярных направлений среди клиентов туроператора на Новый год, Мексика - в топ-10. Спрос на Катар несколько ниже, однако после того, как власти страны внесли Россию в "зеленый" список стран по коронавирусу, спрос на отдых в ней будет расти. Росту интереса туристов к Катару также будет способствовать проведение в этой стране в 2022 году чемпионата мира по футболу, объяснили в компании. По мнению TUI, это направление может стать популярным среди особо требовательных к качеству сервиса туристов. На сегодняшний день регулярное авиасообщение с Катаром открыто только из Москвы и Санкт-Петербурга, при этом интерес к путешествиям в страну выше у москвичей.

По данным "Интуриста", недельный тур в Катар на двоих с заездом в декабре и размещением в пятизвездочном отеле с завтраками обойдется минимум в 178 тыс. рублей. Стоимость недельного тура на двоих на Кубу с размещением в отеле категории "две звезды" с завтраками стартует от 122 тыс. рублей на двоих. Недельный тур на двоих в Мексику с размещением в трехзвездочном отеле без питания будет стоить около 102 тыс. рублей.

Расширение авиасообщения

Согласно решению оперштаба, квоты на полеты в Италию, Киргизию, Вьетнам и Казахстан будут расширены. На данный момент никто из российских перевозчиков не сообщал о планах по увеличению количества полетов в эти страны. Однако с 1 декабря у авиакомпаний (как российских, так и зарубежных) появилась возможность выполнять по одному рейсу в неделю из Жуковского в Бишкек, Ош и Иссык-Куль (Киргизия). Также из Жуковского можно будет выполнять два рейса в неделю в Рим (Италия), более того, перевозчики получили возможность на два дополнительных рейса из Москвы в Хошимин и Нячанг (Вьетнам). Более того, почти из всех крупных городов России открыта квота на выполнение рейсов в города Казахстана (в основном в Нур-Султан и Алма-Ату). Что касается Азербайджана, то квота на полеты из Москвы в Баку расширена до 14 рейсов в неделю, также появилась возможность открыть полеты из всех крупных городов в Баку с частотой до двух рейсов в неделю.