ОПЕК на встрече 1 декабря не станет обсуждать уровни добычи нефти

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерская встреча стран ОПЕК, которая состоится 1 декабря, будет посвящена организационным вопросам деятельности ОПЕК в 2022 году, уровни добычи нефти на ней обсуждать не планируется, следует из повестки заседания, с которой ознакомился ТАСС.

Заседание ОПЕК намечено на 16:00 по московскому времени, оно пройдет перед серией встреч в формате ОПЕК+, которые запланированы на 1-2 декабря. Как следует из повестки встречи организации, на ней не планируется обсуждать действия на рынке нефти.

О повестке

Так, первым пунктом в ней значится избрание нового президента конференции ОПЕК на 2022 год. В этом году его функции исполнял министр минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Педру Азеведу. По уставу ОПЕК, функцией президента конференции наделяется глава делегаций страны-участницы на один календарный год, она передается в алфавитном порядке. Таким образом, следующим президентом конференции ОПЕК может стать министр углеводородов Конго Брюно Жан-Ришар Итуа.

Кроме того, министры ОПЕК обсудят на встрече в среду новую долгосрочную стратегию, бюджет секретариата на 2022 год и другие организационные вопросы.

И уже в 18:00 по московскому времени состоится заседание технического комитета ОПЕК+, на котором эксперты из числа делегатов обсудят сценарии развития рынка нефти и влияние нового штамма "омикрон" на спрос. Как правило, аналитический доклад технической панели становится основой для заключений министерского мониторингового комитета, который будет заседать уже 2 декабря в 15:00 мск. Решение об уровнях добычи нефти на январь 2022 года будут принимать министры стран ОПЕК+ на заседании, назначенном на 16:00 мск 2 декабря.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Страны ОПЕК+ на министерских встречах 1-2 декабря должны определить уровни добычи нефти на январь 2022 года. С августа этого года они восстанавливают добычу на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц, включая декабрь. США неоднократно требовали, чтобы страны ОПЕК+ наращивали добычу более быстрыми темпами для снижения цен на нефть. Однако в ОПЕК+ до сих пор ожидали снижения спроса и профицит предложения в начале 2022 года и отказывались пересматривать параметры восстановления добычи нефти.