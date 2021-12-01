В России начнут действовать штрафы за отсутствие маркировки на товарах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Штрафы за отсутствие цифровой маркировки на товарах начинают действовать в России. Это предусматривают вступившие в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс России.

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Штрафы будут распространяться на всех участников оборота, как на производителей товаров, так и на оптовых и розничных продавцов. Цифровая маркировка "Честный знак" в настоящее время распространяется на 14 товарных групп: молочную продукцию, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, 5 категорий товаров легкой промышленности, а также шубы, духи, шины и фототехнику.

Основанием для штрафа может стать непредставление сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке, отсутствие регистрации в системе маркировки в установленные сроки, производство, приобретение, хранение и сбыт товаров с поддельными кодами маркировки, нарушение порядка и сроков представления сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке, представление неполных или недостоверных сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке.

Суммы штрафов

За нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 50 до 300 тыс. рублей для организаций, предупреждения или штрафа от 1 до 10 тыс. рублей для должностных лиц организаций или индивидуальных предпринимателей.

За производство и сбыт товаров без кодов маркировки в крупных и особо крупных размерах, а также производство и торговлю товарами с поддельными кодами маркировки в крупных и особо крупных размерах предусмотрены штраф до 1 млн рублей и лишение свободы от 3 до 6 лет.