В России началась обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения 40 дней и менее началась в России. Соответствующее постановление правительства РФ было утверждено в декабре 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), регистрацию и учет продукции в государственной системе "Честный знак" прошли почти 100% производителей такой продукции. "С 20 января, когда началась регистрация участников оборота в системе маркировки, к "Честному знаку" присоединились почти все производители, выпускающие продукцию со сроком годности 40 дней и менее. Они заказали необходимое оборудование, настроили процессы и готовы выпускать товары с кодами маркировки. На сегодняшний день полностью готово более 90 типографий, их мощности покрывают потребности отрасли", - привел ЦРПТ слова заместителя генерального директора оператора Реваза Юсупова.

В Молочном союзе России отметили, что отрасль готова к новому этапу маркировки. "Молокоперерабатывающие предприятия ответственно подошли к внедрению маркировки на своих производствах и заблаговременно начали подготовку. На большинстве предприятий уже завершены пуско-наладочные работы, производственные линии готовы", - подчеркнули в союзе.

О маркировке

Цифровая маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня 2021 года для категорий сыров и мороженого. С 1 сентября требования стали обязательными для продукции со сроком хранения свыше 40 суток. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года.