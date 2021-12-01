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В РФ вступил в силу закон о блокировке звонков и SMS из-за границы по подменным номерам

По закону операторы не имеют права менять номер или уникальный код идентификации инициатора соединения, которые должны оставаться неизменными

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Закон о блокировке операторами связи звонков и SMS-сообщений из-за рубежа в Россию по подменным номерам вступает в силу 1 декабря.

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Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля 2021 года.

Законом предусматривается обязанность операторов прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не является клиентом отечественного оператора, находящимся за рубежом, а также при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода абонента. Так же будут блокироваться и SMS-сообщения.

Уточняется, что операторы не имеют права менять номер или уникальный код идентификации инициатора соединения, которые должны оставаться неизменными.

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