Сайты мошенников с 1 декабря могут блокироваться во внесудебном порядке по инициативе ЦБ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мошеннические сайты нелегальных кредитных организаций, финансовых пирамид и фишинговых информационных ресурсов могут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Соответствующий закон вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

Согласно закону, председатель Банка России и его заместители могут направлять в Генпрокуратуру России уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых и ряда других услуг финансового сектора, в том числе информации, побуждающей к участию в финансовых пирамидах. В этом случае доступ граждан к мошенническим сайтам может быть быстро ограничен, поскольку Генпрокуратура имеет полномочия обратиться в Роскомнадзор с требованием об их внесудебной блокировке.

Кроме того, закон запрещает размещать в интернете сведения, позволяющие неправомерно получить доступ к информационным системам банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций, операторов по переводу денежных средств и ряда других участников платежного рынка, а также к базам данных об их клиентах. При этом Банк России получает право обращаться в суд с административным исковым заявлением об ограничении доступа к таким интернет-ресурсам.

Федеральный закон, которым внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ, в частности, в закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" был принят Госдумой в июне 2021 года. До его вступления в силу процедура блокировки сайтов мошенников могла занимать месяцы. Ранее заместитель председателя Банка России Герман Зубарев, комментируя принятие закона, отметил, что он позволит сократить финансовые потери граждан от действий злоумышленников. В октябре директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил, что россияне в среднем теряют в финансовых пирамидах от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.