В России стартовала обязательная маркировка минеральной воды

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обязательная маркировка упакованной минеральной воды стартовала в России с 1 декабря 2021 года. Соответствующее постановление правительства было опубликовано в мае 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), регистрацию и учет продукции в государственной системе маркировки "Честный знак" прошли 900 производителей и 130 импортеров, которые обеспечивают 95% общего объема рынка. "Маркировка упакованной воды началась с 1 сентября, когда стартовала регистрация в системе. Введению маркировки предшествовал эксперимент, в ходе которого все участники смогли ознакомиться с функционалом "Честного знака" и определиться с необходимым оборудованием. На данный момент почти все производители завершили подготовку и начали выпуск минеральной воды с кодами маркировки", - привел ЦРПТ слова заместителя генерального директора оператора маркировки Реваза Юсупова.

По его словам, такая продукция начала поступать в торговые сети, и потребители уже могут убедиться в ее легальности. Готовность к маркировке подтвердили как крупные, так и небольшие производители. "Несмотря на естественные сложности, вызванные процессом внедрения нововведения, нам удалось подготовить свои производственные площадки к цифровой маркировке в срок. На данный момент все линии розлива оснащены маркираторами", - сообщил операционный директор компании "Холдинг Аква", которая производит продукцию под брендом "Ессентуки", Сергей Ермоленко.

Он отметил, что с 1 декабря вся продукция группы компаний "Холдинг Аква" маркируется цифровыми кодами. "Надеемся, что в скором времени мы увидим положительный эффект от этого, нового для нашей группы товаров, механизма контроля", - добавил Ермоленко. Под маркировку подпадает и импортная продукция.

Производитель минеральной воды Donat принял решение маркировать продукцию на заводе в Словении. "Готовиться к обязательной маркировке товаров и выбирать интегратора маркировки необходимо максимально заранее. "Атлантик Група" производит лечебно-минеральную воду Donat и в системе маркировки выполняет роль производителя, импортера и оптовика. Компания уже готова к первому этапу маркировки питьевой воды, которая стартует с 1 декабря 2021 года", - сообщил IT-аналитик "Атлантик Брендс" (дочерняя компания "Атлантик Група") Николай Тополов.

По его словам, компания приняла решение о самостоятельной маркировке на производственной линии с полной агрегацией. "На российском рынке мы получаем запросы от потребителей с просьбой доказать подлинность минеральной воды Donat, и благодаря новой системе маркировки потребитель отныне сможет решить товар какого качества, по какой цене он готов приобрести, не опасаясь мошенничества", - сказал Тополов.

Готовность других производителей

Готова к маркировке и компания "Горный ключ". "У нас небольшое производство - до 10 тысяч 19-литровых бутылок в месяц. Затраты на весь процесс маркировки составили всего 75 тысяч рублей. Мы приобрели новый компьютер, термотрансферный принтер, программное обеспечение взяли в аренду, ручной аппликатор, и теперь наносим коды. Мы полностью готовы и маркируем сегодня 4 номенклатуры товарной группы", - сообщил генеральный директор компании Игорь Черников.

О готовности также сообщил производитель минеральной воды "Черноголовка". "У компании четыре производственные площадки, на которых производится упакованная вода. С 1 декабря маркировка запускается только на площадке "Черноголовка", на остальных - с 1 марта 2022 года. Готовиться к введению обязательной маркировки мы начали заранее, еще с января 2021 года", - отметил директор по производству "ПК Аквалайф" Андрей Чмиль.

Компания "Аква-Брэнд" приняла решение не ждать запуска маркировки для всей питьевой воды и начать маркировать всю продукцию с 1 декабря. "Компания уже зарегистрирована в системе "Честный знак", получила контрольные коды маркировки. Завершены последние пуско-наладочные работы. Производство, на котором проходит розлив в малые форм-факторы, тоже завершило монтаж оборудования на своей площадке", - сообщил генеральный директор компании Станислав Марасанов.

В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод рекомендуют производителям, которые начнут маркировку с 1 марта, ускориться с подготовкой, чтобы войти в процесс максимально комфортно. "Срок реализации проекта является достаточно длительным, и он включает в себя не только сам процесс установки оборудования, но и определенные проектные изыскания. Поэтому, даже если у вас срок маркировки вашей продукции начинается с 1 марта 2022 года, то на сегодня вы должны быть на стадии поставки или монтажа оборудования. Если вы еще не выбрали партнера, с которым вы пойдете в этот проект, то Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод настоятельно рекомендует это сделать максимально в сжатые сроки", - сообщил президент Союнапитков Максим Новиков.

Цифровая маркировка упакованной воды началась в России с 1 сентября 2021 года. С этого времени все участники оборота должны были пройти регистрацию в системе "Честный знак". С 1 декабря маркировке подлежит минеральная вода, с 1 марта 2022 года нанесение кодов маркировки станет обязательным для всей прочей упакованной воды.