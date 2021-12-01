Источник: операторы завершат регистрацию в РФ корпоративных сим-карт в ближайшее время

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские операторы связи планируют завершить процесс регистрации корпоративных сим-карт в рамках поправок в закон "О связи" в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник на телекоммуникационном рынке.

"Операторы завершают работу по регистрации корпоративных сим-карт. Должны завершить в ближайшее время", - отметил источник.

Ранее в Минцифры РФ сообщали, что всего через портал госуслуг успешно подтверждено более 20 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для устройств "интернета вещей" (М2М-устройств). По информации, которую министерство получило от операторов сотовой связи, компании утвердили графики завершения регистрации сим-карт.

Об изменениях в федеральный закон "О связи"

Закон о регистрации корпоративных сим-карт через портал госуслуг вступил в силу 1 июня 2021 года. Сведения по корпоративным номерам, выданным в рамках договоров, заключенных после этой даты, подлежат обязательной регистрации на портале для активации. Номера, которые использовались до 1 июня 2021 года, продолжат работать, но их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября 2021 года, чтобы избежать блокировки, которую будет обязан применить оператор связи в соответствии с требованиями закона.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о корпоративных пользователях сим-карт оператору связи, а самим пользователям необходимо подтвердить использование данных сим-карт через портал госуслуг. Соответствующий механизм закреплен в федеральном законе от 30 декабря 2020 года №533 "О внесении изменений в федеральный закон "О связи". Для сим-карт, которые установлены в банкоматах, навигаторах, счетчиках, датчиках мониторинга предусмотрен срок до 1 марта 2023 года.